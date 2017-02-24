Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 12 Gözaltı

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 12 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 12 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya merkezli 3 ilde 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleri ile Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlik görevlerinden daha önce ihraç edilen eski öğretmenlerin de araların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca daha önce görevlerinden ihraç edilen 2 eski öğretmen de Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İstanbul ve Zonguldak'ta gözaltına alınarak Malatya'ya getirildiği belirtildi.

Öte yandan, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya'da serbest meslek sahibi 2 kişinin gözaltına alınarak Samsun'a gönderildiği kaydedildi.