  • BIST 88.299
  • Altın 144,695
  • Dolar 3,5770
  • Euro 3,7936
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 12 Gözaltı

» »
Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 12 Gözaltı
Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 12 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 12 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya merkezli 3 ilde 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleri ile Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlik görevlerinden daha önce ihraç edilen eski öğretmenlerin de araların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca daha önce görevlerinden ihraç edilen 2 eski öğretmen de Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İstanbul ve Zonguldak'ta gözaltına alınarak Malatya'ya getirildiği belirtildi.

Öte yandan, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya'da serbest meslek sahibi 2 kişinin gözaltına alınarak Samsun'a gönderildiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu’da Gözaltına Alınan 5 Kişi Serbest24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Ordu’da Zehir Tacirlerine Darbe24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Yol Ortasında Arıza Yapan Otomobile Kamyon Çarptı: 3 Yaralı24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Yaşlı Adamı Defalarca Bıçaklayıp Tekmelediler24 Şubat 2017 Cuma 13:58
  • Tombalacılar Uslanmıyor24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Amasya Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Şans Eseri Ölümden Döndü24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Hakimden Mağdureye Nasihat: “Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmayı Öğren”24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Şüpheli Kasayı, Kokusu Ele Verdi24 Şubat 2017 Cuma 13:48
  • Kapı Komşusunu Öldüren Sanık Hakim Karşısında24 Şubat 2017 Cuma 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti