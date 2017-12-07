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Malatya Muay Thai Takımı Avrupa Şampiyonasından Dereceyle Döndü

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Malatya Muay Thai Takımı Avrupa Şampiyonasından Dereceyle Döndü
Malatya Muay Thai takımı 29 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen EMF Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonasından çeşitli derecelerle döndü.

Malatya Muay Thai takımı 29 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen EMF Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonasından çeşitli derecelerle döndü.

Şampiyonaya 11 sporcu, 1 antrenörle Katılan Malatya takımında 6 sporcu üçüncülük elde etti. Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz, Malatya'yı ulusal arenada en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, "29 Kasım-3 Aralık 2017 tarihinde Antalya'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupası'na toplam 15 ülkeden 500 sporcu katıldı. Çok güzel bir organizasyondu ve katılan bütün ülkeler organizasyondan memnun bir şekilde ayrıldı. Biz Malatya olarak 11 sporcu ile şampiyonaya katıldık ve 6 sporcumuz da 3'üncü olarak şampiyonayı tamamladı. Şampiyona sporcularımız için büyük tecrübe oldu. Bundan sonra ki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atacağız inşallah. Kazanılan madalyaları ülkemize ve Malatya'mıza armağan ediyoruz. Muay Thai Avrupa Kupası organizasyonunun düzenlenmesinde, başta Gençlik Spor Bakanlığı olmak üzere Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, Türkiye Muay Thai Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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