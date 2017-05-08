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Malatya Parkı Avm ‘De Gürün Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Malatya Parkı Avm ‘De Gürün Fotoğraf Sergisi Açıldı
Sivas'a bağlı Gürün ilçesi Kaymakamlığı tarafından Malatya Park AVM "de resim sergisi açıldı.

Sivas'a bağlı Gürün ilçesi Kaymakamlığı tarafından Malatya Park AVM "de resim sergisi açıldı.

Gürün kaymakamlığı tarafından Malatya Park AVM "de açılan resim sergisi, Malatyalılar tarafından büyük ilgi gördü.

Açılışta bir konuşma yapan gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, "Gürün ilçemizin çok güzel görüntüleri var. Bizler de burada resim sergisi yapıyoruz. Gürün ilçesini tatmak için program düzenledik. Gürün ilçesi turistik açıdan önemli bir ilçemiz. Gönpınar şelalesi ve doğal ve harika manzarası var. Bizler de resim sergisi açarak buraların tanıtımını yapıyoruz. Bize destek veren Malatya Park AVM yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

"Hakikaten biz memleketimizi tanıyoruz"

Malatya valisi Mustafa Toprak ise yaptığı açıklamada, "Malatya güzel, Malatya'nın çevresi güzel, evlerimiz güzel ve bunları güzel yapan insanlarımızın güzelliği. Güründeki sevgili kardeşlerimizin vatandaşlarımızın da güzellikleriyle birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Hakikaten biz memleketimizi tanıyoruz. Gürün'deki bilmediğimiz noktaları resmedilen resim sergisi bize burada farkındalığı oluşturacaktır. İlçe kaymakamlığımıza buradaki güründen çıkan kardeşlerimizin yazarlarımızın ve resim sergisine katılanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Parkı Avm ‘De Gürün Fotoğraf Sergisi Açıldı

Malatya Parkı Avm ‘De Gürün Fotoğraf Sergisi Açıldı

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