Malatya Park’ta ‘Mağazacılar Günü’ Kutlandı

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi yönetimi 12 Aralık Mağazacılar Günü nedeniyle AVM'de bulunan mağaza çalışanlarına karanfil dağıttı.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi yönetimi 12 Aralık Mağazacılar Günü nedeniyle AVM'de bulunan mağaza çalışanlarına karanfil dağıttı.

MalatyaPark AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan ile Pazarlama Müdürü Arzu Şavluk tarafından mağazalar dolaşılarak karanfil verildi. Arslan, "Her gün yüzlerce müşteriye hizmet veren, sevgiyle ve büyük fedakarlıkla çalışan sizlerin ve sizin nezdiniz de tüm çalışanlarımızın 12 Aralık Mağazacılık Günü'nü kutluyoruz" diyerek yöneticileri ve bütün personelleri tek tek kutlayarak başarılar diledi.

Mağazacılar Günü etkinlikleri daha sonra, AVM'deki mağaza çalışanlarının da katılımı ile düzenlenen pasta kesimi ile son buldu.