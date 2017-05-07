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Malatya Valisi Mustafa Toprak:

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Malatya Valisi Mustafa Toprak:
Trafik Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, "Trafik sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzeldir" dedi.

Trafik Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, "Trafik sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzeldir" dedi.

Bütün dünya ülkelerinin en önemli sorunlarının başında trafik sorununun geldiğini belirten Vali Toprak, "Maalesef bu sorun çok büyük maddi ve manevi kayıplara sebep olmakta ve varlığını daima hissettirmektedir. Elim trafik kazaları neticesinde birçok vatandaşımız hayatını, birçok vatandaşımız sevdiklerini kaybetmekte, yine büyük bir kısmı da kazalarda yaralanarak kalan ömrünü yatakta, engelli arabasında, zor şartlarda geçirmektedir. Aziz Milletimizin emeklerinin eseri olan milli servetimizden hatırı sayılır miktarda kayıplar verilmektedir. Her ne kadar trafik kazalarının oluşumunda araç, yol ve çevresel faktörler etken olsa da üzülerek görmekteyiz ki kazalara sebebiyet veren kusurlar arasında en büyük pay insanın bizzat kendisine aittir. Dolayısıyla insan kaynaklı sorunların asgariye indirgenmesinin yolu da iyi bir trafik eğitiminden geçmektedir. İçerisinde bulunduğumuz Karayolları Trafik Haftası kapsamında düzenlenen faaliyetler işte bu eğitimin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Haftanın amacı, imkanlar çerçevesinde daha fazla insana ulaşarak trafik kuralları ve muhtemel riskler konusunda insanımızı bilinçlendirmek, trafik sorununun çözümüne katkılar sunmaktır" ifadelerini kullandı. Trafik eğitiminin önemine dikkat çeken Toprak, "Ülkemizde yapılmakta olan eğitim, acil yardım, denetim ve altyapı çalışmaları ile trafik kazaları nedeniyle meydana gelen kayıpların tamamen ortadan kaldırılamasa bile mümkün olduğunca azaltılabileceği kanıtlanmıştır. Bunu sağlamak için karayolu trafik güvenliği sistemi içerisinde yer alan bütün kurumların bir ve beraber çalışması son derece önem arz etmektedir. Çünkü trafik mefhumu çok yönlü olup çözüm noktasında sorumluluk paylaşımı, ortak duyarlılık ve işbirliği gerektirmektedir. Bu anlamda yasaların görev ve yetki verdiği kurumlarımızla birlikte üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve basın-medya kuruluşlarımızın da destek ve katkıları, trafik güveliğinin tesis edilmesinde hayati önem teşkil etmektedir" diye konuştu.

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