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Malatya Valisi Mustafa Toprak:

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Malatya Valisi Mustafa Toprak:
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Cazibe Merkezi Programına alınan 23 il içerisinde ulaşım ve altyapı gibi nedenlerden dolayı en avantajlı ilin Malatya olduğunu...

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Cazibe Merkezi Programına alınan 23 il içerisinde ulaşım ve altyapı gibi nedenlerden dolayı en avantajlı ilin Malatya olduğunu söyledi.

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Serdar Sönmez, Ahmet Bağdat, Malatya Şubesi İl Başkanı Soner Erdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erdemir ve Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı Rıza Ataş ile birlikte Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak'a teşekkürlerini ileten Genel Başkan Ünsal, geçen hafta içerisinde Diyarbakır'da yatırım alanlarında incelemelerde bulunduklarını ifade ederek "Bu gün de Malatya'da yapılacak yatırımlarla ilgili olarak bazı istişarelerde bulunacağız, inşallah istişarelerimiz hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Ünsal, ayrıca referandum sürecinde de üzerilerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla Malatya'da Sivil Dayanışma Platformu ile birlikte çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, referandum sürecinde vatandaşların iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirerek, çalışmalarından dolayı BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal'ı tebrik etti.

Konuşmasında Malatya'ya yapılacak yatırımlar konusunda Genel Başkan Ünsal ve ekibine her türlü katkıyı sunacaklarını kaydeden Vali Toprak, Malatya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilin Cazibe Merkezi Programına alındığını hatırlatarak, "Şüphesiz ki her bir il bizim için eşdeğerdir ama ben bu ilin Valisi olarak, Malatya'daki huzur ve güven ortamının, iş yapma ortamının ve altyapı ortamının çok iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun yanında Malatya'nın üretim ve üretim kültürü ile üretilen ürünlerin ülkemizin diğer illerine veya dünyanın diğer ülkelerine gönderme noktasında büyük avantaja sahip olduğunu da düşünüyorum. Bu nedenlerden dolayı da 23 il içerisinde en avantajlı ilin Malatya olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak:

Malatya Valisi Mustafa Toprak:

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