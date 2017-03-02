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“Malatya Ve Çevresinde Bir Deprem Bekliyorduk”

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“Malatya Ve Çevresinde Bir Deprem Bekliyorduk”
Deprem tahminiyle ilgili 3 kitap yazan Kadir Sütçü, merkez üssü Adıyaman Samsat olan depremle ilgili daha önce bir tahmininin olduğunu ve bunu kendi sosyal...

Deprem tahminiyle ilgili 3 kitap yazan Kadir Sütçü, merkez üssü Adıyaman Samsat olan depremle ilgili daha önce bir tahmininin olduğunu ve bunu kendi sosyal medya hesabı ve internet sitesinde paylaştıklarını ifade etti.

Yaptığı deprem tahminleriyle tanınan Kadir Sütçü, Türkiye'deki depremleri Afrika'daki depremlerle ilişkilendirdi. Aralık ayında Malatya'da yaşanan deprem fırtınalarından dolayı bu bölgeye dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılarının bulunduğunu belirten Kadir Sütçü, "Afrika'da meydana gelen depremlerle Türkiye yakın ilişki içindedir. Oradan tabakaların buraya bir baskı yaptığı bilinen bir gerçektir. En son orada yaşanan bir 5,8'lik deprem sonrasında biz Türkiye'de de aynı şiddette bir deprem tahmininde bulunduk. Nitekim Güneydoğu'da bir deprem oldu. Aslında bu depremin karşılığı 5.8'dir. Biz deprem tahminiyle ilgili Malatya ve çevresinde bir deprem bekliyorduk. Bu deprem korkuya sebebiyet vermiş olabilir belki ama büyük deprem riski taşıdığı söylenemez. Yani bunu Çanakkale'de de söyledik, 5 ve üzeri ana şoklar sonrasında büyük deprem olasılığı çok düşüktür. Çanakkale'de de büyüyecek dediler ama büyümedi. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, Jeologlar, jeofizikçiler ve sismologlar deprem tahmin dersi görmedikleri için deprem tahininde bulunamazlar. Ancak ne yazık ki her deprem sonrasında çıkıp yanlış bilgi verdikleri için halkı paniğe sürüklerler" dedi.

"2 Mart tarihi için saat 12.40'ta Türkiye'de bir deprem olacağı tahmininde bulunduk"

Sütçüoğlu, 2 Mart tarihi için Türkiye'de deprem tahmininde bulunduğunu ve bunu paylaştığını belirterek, "2 Mart tarihi için saat 12.40'ta Türkiye'de bir deprem olacağı tahmininde bulunduk ve bunu da paylaştık. Bu bilgileri yetkili kişilere de zaman zaman iletiyoruz. Şimdi gerek Malatya için, gerekse de Doğu bölgesi için bir deprem tahmininde bulunmak müneccimliğe girer. Biz günlük ve haftalık tahminlerimizi yapar bunu kendi sitemizden paylaşırız. Tahminlerimizi bulutların yönünden de tahin ediyoruz. Bulutlar dünyanın dönüş istikametiyle bağlantılı olarak batıdan doğuya doğru hareket ederler. Tersi bir hareket olduğunda, bizim sütçü bulutları değimiz bulutlar farklı istikamette hareket ettiklerinde bir risk görür ve uyarımızı yaparız. Depremler yağış durumuyla da bağlantılıdır. Yani yağış az ise deprem de az olur, yağış çok ise deprem olasılığı da yüksek olur" ifadelerini kullandı.

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