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Malatya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

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Malatya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yeni Cami'de ikindi namazı öncesi, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Mevlit programında konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 15 Temmuz'da Türk Milletinin büyük bir badire atlattığını kaydederek, birlik ve beraberlik içerisinde hain girişimin bertaraf edildiğini kaydetti. 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Bingöl, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

Sağlık-Sen'in 15 Temmuz'da meydanlarda olduğunu hatırlatan Bingöl, 15 Temmuz'un 1. yıl dönümünde de meydanlarda olacaklarını ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Malatya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Malatya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Malatya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Malatya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

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