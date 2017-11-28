Malatya’da 253 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Malatya'da jandarma ekiplerinin Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde düzenlediği operasyonda 253 adet tarihi eser ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekiplerinin Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde düzenlediği operasyonda 253 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsın evlerine 24 Kasım'da baskın yaptı. Yapılan aramalarda 82 adet İslami döneme ait bronz-bakır sikke, 22 adet Doğu Roma dönemine ait bronz-bakır sikke, 3 adet Osmanlı dönemine ait gümüş kaplama bakır sikke, 12 adet dönemi anlaşılmayan bronz-gümüş-aliminyüm sikke, 17 adet Orta Çağ dönemine ait demir-bronz ok ucu, 10 adet Orta Çağ dönemine ait bronz yüzük ve parçaları, 1 adet Doğu Roma dönemine ait kurşun mühür, 2 adet Orta Çağ dönemine ait bronz anahtar, 1 adet Orta Çağ dönemine ait bronz zar, 1 adet Orta Çağ dönemine ait bronz yüzük, 9 adet Orta Çağ dönemine ait bronz aplik, 27 adet Orta Çağ dönemine ait cam-bronz bilezik parçaları, 1 adet Orta Çağ dönemine ait bronz vazo, 2 adet dönemi anlaşılmayan sarı metal sikke,1 adet dönemi anlaşılmayan alüminyum sikke, 1 adet dönemi anlaşılmayan tunç sikke, 5 adet dönemi anlaşılmayan tunç para ve 56 adet dönemi anlaşılmayan bronz-bakır metal parçaları olmak üzere toplam 253 adet tarihi eser ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 1 adet Cumhuriyet dönemine ait tunç kahve değirmeni, 1 adet el dedektörü, şahıslara ait 4 adet cep telefonu ve 4 adet simkart ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla söz konusu malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 3 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.