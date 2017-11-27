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Malatya’da 5 Araç Birbirine Girdi

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Malatya’da 5 Araç Birbirine Girdi
Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 15 dakika trafiğe kapandı. İddiaya göre, kent merkezi İstikametinden Mehmet Buyruk Caddesi istikametine seyir halinde olan bir minibüsün aynı istikamete seyir halinde olan bir otomobile çarpmamak için manevra yapması ile meydana gelen kazada 5 araç hasar gördü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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