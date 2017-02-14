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Malatya’da 7 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ve 348 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Malatya’da 7 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ve 348 Gram Esrar Ele Geçirildi
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 7 bin 300 paket kaçak sigara ve 348 gram esrar maddesi ele geçirirken,...

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 7 bin 300 paket kaçak sigara ve 348 gram esrar maddesi ele geçirirken, yol kontrolleri sırasında da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan bir şahsı yakalayarak emniyete teslim etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde; 7-13 Şubat tarihleri arasında meydana gelen; Kaçakçılık olaylarında; 7 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 348 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; İcra edilen yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Toplam 19 bin 844 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 44 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 7 bin 909 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 246 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 127 araç trafikten men edilmiş ve 94 okul servisi ile 11 işçi servisi aracı kontrol edilmiştir. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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