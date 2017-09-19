Malatya’da Ahır Yangını

Malatya'da bir ahırda yaşanan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da bir ahırda yaşanan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arguvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, olayda samanlar, otlar ve bir pikap kısmen yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.