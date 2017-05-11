Malatya'da Berat Kandilinde camiler doldu taştı. Bu önemli geceyi fırsat bilen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Malatya'da Berat Kandilinde camiler doldu taştı. Bu önemli geceyi fırsat bilen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili coşkusu Malatya'da da yaşandı. Kutsal geceyi idrak etmek isteyen Malatyalılar başta Yeni Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Vatandaşlar, namaz kılıp, dua ederek Allah'tan af diledi. İl Müftülüğü tarafından Yeni Caminde düzenlenen Berat Kandili programında akşam namazını kılan vatandaşlar ellerini dua için açtı. Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin de okunduğu programda, İl Müftü Vekili Hacı Mustafa Kılınç tarafından Berat Kandilini konu alan vaaz verildi. Camilere sığmayan vatandaşlar cami avlularında serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

Verilen vaaz ve kılınan yatsı namazının ardından da hayırseverler tarafından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.