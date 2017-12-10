Malatya’da Binlerce Vatandaş Kudüs İçin Yürüdü

Malatya'da binlerce vatandaş, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına tepki için yürüdü.

Malatya'da binlerce vatandaş, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına tepki için yürüdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı nedeniyle Soykan Meydanında bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile Kernek Meydanına kadar yürüdü. Kernek Meydanına gelen binlerce Malatyalı, burada da İsrail ve Amerika'ya tepki göstererek, "Kudüs Müslümanlarındır" sloganları attı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin de destek verdiği programda daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve konuşmalar yapıldı.

İlk olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kudüs'e sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederek, "Hepimizin bir beraber olması gereken bir gün. Birbirimize kenetlenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. İslam coğrafyası şu anda kan kaybediyor. İslam'ın üzerindeki bu büyük baskının karşısında direnen tek bir güç var: Bu gün bu meydanda olan siz değerli hemşehrilerimizle birlikte sadece ülkemiz var, Türkiye var, Cumhurbaşkanımız var. Biz bu duruşumuzu hiç bozmayacağız. Biz inanacağız, davamıza inanacağız. Yüce Rabbimize inanacağız. Biz hiçbir zaman yılmayacağız. Hiçbir baskı bizleri yıldırmayacak. Bugün İslam coğrafyasının tamamında büyük bir dağılma var. Büyük bir sorumsuzluk var. Her taraf kan gölü içerisinde. Bu gün bu hale nasıl geldiğimizi hep birlikte oturup düşünmemiz lazım. İslam dünyasını nasıl kaldırabileceğimizin derdinde olmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın arkasında nasıl dimdik durmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. İnşallah Kudüs'ün kurtuluşunu hep birlikte göreceğiz. Rabbim yardımcımız olsun. Filistinlilerin yardımcısı olsun" diye konuştu.

"Mazlumun yardımcısı Allah'tır"

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, İsrail'in asla emellerine ulaşamayacağını kaydederek, "Ne zaman İslam'a el uzatılsa her zaman Malatya dik duruşunu, onurlu, erdemli duruşunu göstermiştir. Bu akşam da burada bunu gösteriyor. Hepinizi kutluyorum, hepinizi selamlıyorum. Zalimin zulmü varsa mazlumun yardımcısı da Allah'tır. Onlar kendi elleriyle İslam'a zarar vereceklerini düşünüyorlar. Onlar burada bulunan bu toplumun ve dünya üzerinde yaşayan 1,5 milyar Müslüman'ın var olduğundan habersiz davranıyorlar. Ama Allah'a şükürler olsun ülkemin Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir ve öyle de kalacaktır. Siyonistler asla emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail mallarını boykot çağrısı

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk de, Müslüman devletlere çağrıda bulunarak, "'Burada şu partili var mı?" desem belli sayıda el kalkar, "Burada Kürt kardeşim var mı?" desem belli sayıda el kalkar. "Burada Türk kardeşim var mı?" desem yine belli sayıda el kalkar ama "Burada Müslüman var mı" desem bütün eller havaya kalkar. "Doğu'daki bir kardeşimizin ayağına diken batsa batıdaki kardeşimiz hissetmelidir" diyen Resulullah'ın ümmeti burada elhamdülillah. Allah bizlere Erbakan hocamızın partisinde çalışmayı nasip etti. Erbakan hocamız her toplantıda önce iki şey anlatır, sonra gündeme geçerdi. Birincisi şuurlu Müslüman, ikincisi cihat. Erbakan hocam bir şey daha anlatırdı, siyonizmi anlatırdı. Büyük İsrail'in amaçlarını anlatırdı. 5700 yıldır büyük İsrail nasıl kurulacak diye Yahudi'nin umudunu ve çalışmasını anlatırdı. Bunlar ancak güçten anlarlar, bunlar başka şeyden anlamazlar. Bizler Müslüman ülkeler olarak acilen ve ivedilikle İsrail'in bütün büyükelçiliklerini kapatmalıyız. Bunun yanında Malatya'da da bir çağrıda bulunuyoruz, Şehrin meydanına bir çadır kuralım ve İsrail'in mallarını ifşa ederek bu malları kullanmamaları yönünde vatandaşları boykota çağıralım" diye konuştu.