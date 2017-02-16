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Malatya’da En Kalabalık Haneler Battalgazi Ve Yazıhan’da Var

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Malatya’da En Kalabalık Haneler Battalgazi Ve Yazıhan’da Var
TUİK verilerine göre, Malatya'da en kalabalık haneler, Battalgazi ve Yazıhan ilçesinde bulunuyor.

TUİK verilerine göre, Malatya'da en kalabalık haneler, Battalgazi ve Yazıhan ilçesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da en kalabalık hane halkı 3,86 kişi ile Battalgazi ve 3,85 kişi ile Yazıhan ilçelerinde var. Analizlere göre, Malatya'da en az hane halkının yaşadığı ilçe ise 2, 56 kişi ile Hekimhan oldu.

TUİK'in yaptığı analizlere göre ayrıca Malatya'da 3,68 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 3,48 kişi olan Türkiye ortalamasının üzerinde oldu.

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