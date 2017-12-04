Malatya’da Fetö’den 2 Tutuklama

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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