Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmasında 1 avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca aranan 2nci Sınıf Emniyet Müdürü ise yol kontrolünde yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 avukat gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen avukatın Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sorgulamasının ardından tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği belirtildi.
Ayrıca Doğanşehir Sürgü Jandarma Karakolu tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında, hakkında 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü F.M.L.'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan F.M.L.'nin 2015 yılında Adana Polis Okulundan emekli olduğu öğrenildi.
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