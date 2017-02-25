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Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması

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Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması
Malatya'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmasında 1 avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmasında 1 avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca aranan 2nci Sınıf Emniyet Müdürü ise yol kontrolünde yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 avukat gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen avukatın Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sorgulamasının ardından tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Doğanşehir Sürgü Jandarma Karakolu tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında, hakkında 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü F.M.L.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan F.M.L.'nin 2015 yılında Adana Polis Okulundan emekli olduğu öğrenildi.

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