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Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması

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Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması
Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli Ankara ve Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler Malatya Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 4'ünün etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

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