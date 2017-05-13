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Malatya’da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı

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Malatya’da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı
Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Bent Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulrezzak Kızıltaş yönetimindeki 34 LPF 05 plakalı otomobil ile Ahmet Tokgöz idaresindeki 23 ED 167 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücüler ile Makbule Kızıltaş, Celal Kızıltaş, Ayşe Tokgöz, Nebahat Tokgöz ve Eren Tuncer yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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