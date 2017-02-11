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Malatya’da İzinsiz Gösteri Gerginliği

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Malatya’da İzinsiz Gösteri Gerginliği
Malatya'da izinsiz eylem yapmak isteyen KESK üyesi gruba polis müdahale etti.

Malatya'da izinsiz eylem yapmak isteyen KESK üyesi gruba polis müdahale etti.

Malatya'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen KESK üyeleri eylem yapmak istedi. Yüzüncüyıl Kavşağında toplanan ve açıklama yapmak isteyen gruba polis, izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine eylemlerine devam eden gruba müdahale etti. Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya, EMEP Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin, ÖDP Yeşilyurt ilçe Başkanı Ali Osman İzci'nin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da İzinsiz Gösteri Gerginliği

Malatya’da İzinsiz Gösteri Gerginliği

Malatya’da İzinsiz Gösteri Gerginliği

Malatya’da İzinsiz Gösteri Gerginliği

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