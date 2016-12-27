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Malatya’da Kar Yağışı Etkili Olacak

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Malatya’da Kar Yağışı Etkili Olacak
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)'nden yapılan açıklamada Malatya'da yarından itibaren kar yağışının...

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)'nden yapılan açıklamada Malatya'da yarından itibaren kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Yapılan uyarıda bu geceden itibaren balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girileceğinin tahmin edildiği belirtilerek Çarşamba günü, yağışların Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı, Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmur, Adıyaman'da ise yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Yağışlı havanın Perşembe ve Cuma günleri ise Doğu Anadolu Bölgesinde daha etkili olacağının tahmin edildiği kaydedilerek Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Adıyaman'da yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin edilirken etkili kar yağışının 2016 yılının son gününe kadar bölge genelinde devam etmesi bekleniyor.

Açıklamada meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle, özellikle karayollarında ulaşımda aksamaların olabileceği belirtilerek vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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