Malatya’da Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da yaşanan kavgada bir kişi açılan ateş sonucu hafif yaralanırken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Malatya'da yaşanan kavgada bir kişi açılan ateş sonucu hafif yaralanırken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi kolundan hafif şekilde yaralanırken, R.E. ve M.E. isimli kişiler de darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis 3 adet tüfek kartuşu bulurken, pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen bir kişi ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.