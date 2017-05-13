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Malatya’da Kaza: 5 Yaralı

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Malatya’da Kaza: 5 Yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Akçadağ ilçe merkezi girişi Tedaş Mevkiinde meydana geldi.

Akçadağ istikametinden Malatya yönüne gitmekte olan Mesut B. (26) idaresindeki 06 EC 901 plakalı otomobil aniden önüne çıktığı iddia edilen İsmail T. (28) yönetimindeki 44 LZ 468 plakalı otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde seyir halinde olan 44 NT 900 plakalı Kenan T. (37) idaresindeki otomobile ardından da İsmail T. yönetimindeki 44 LZ 468 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Mesut B.(26), Kenan T. (37), Meral T. (21) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı olan 3 yaşındaki Mehmet Akif T. ile babası İsmail T. (28) ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımı ile kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da Kaza: 5 Yaralı

Malatya’da Kaza: 5 Yaralı

Malatya’da Kaza: 5 Yaralı

Malatya’da Kaza: 5 Yaralı

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