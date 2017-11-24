  • BIST 104.539
  • Altın 163,366
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

Malatya’da Kilise Temsilciliğine Saldırı

» »
Malatya’da Kilise Temsilciliğine Saldırı
Malatya'da bir kişi Kurtuluş Kilisesi Malatya Temsilciliğinin camını taşla kırarak olay yerinden kaçtı.

Malatya'da bir kişi Kurtuluş Kilisesi Malatya Temsilciliğinin camını taşla kırarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliğinin dış vitrin camına akşam saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda bir şahsın derneğin önüne geldikten sonra elindeki taşı vitrin camına fırlatıp tekrar gittiği görüldü. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Saldırı sonrası derneğin camında hasar yaşanırken polis güvenlik kameralarından şahsın kimliğini tespit için incelemesini sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahalle Arasında Zincirleme Kaza24 Kasım 2017 Cuma 23:23
  • Manken Burcu Çağlayan Davasında, Hapis Cezası Alan Sanık Adliyeden Firar Etti24 Kasım 2017 Cuma 23:03
  • Akçakoca’da Silahlı Ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 23:03
  • Alaşehir’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 23:03
  • Gaziantep’te Öğretmeni Darp Eden Şahıs Tutuklandı24 Kasım 2017 Cuma 22:48
  • Batum’da Otelde Yangın: 4 Ölü, 10 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:48
  • Eskişehir’de Yakalanan 9 Kişiden Adeta Cephanelik Çıktı24 Kasım 2017 Cuma 22:48
  • Bursa’da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:13
  • Tır İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:13
  • Öğrenci Servisi Devrildi: 14 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti