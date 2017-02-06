Son yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Malatya'da yabancılar hariç 777 bin 109 kişi ikamet ediyor.

Son yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Malatya'da yabancılar hariç 777 bin 109 kişi ikamet ediyor. Yapılan analizlere göre ise Malatya'da Malatyalılardan sonra en fazla Adıyamanlılar yaşıyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 yılı sonuçlarına göre Malatya'da yabancılar hariç 777 bin 109 kişi ikamet ederken Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 yılı sonuçlarını baz alarak yaptığı analizlere göre, Malatya'da, Malatya nüfusuna kayıtlı 614 bin 38 Malatyalı yaşıyor.

Analizlere göre Malatya'da Malatyalılardan sonra 49 bin 939 kişi ile en fazla Adıyamanlılar yaşarken Adıyamanlılardan sonra 38 bin 595 kişi ile Elazığlılar ve 7 bin 23 kişi ile de Bingöllüler ikamet ediyor.