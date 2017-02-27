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Malatya’da Referandum Çalışmasında Çalınmadık Kapı Bırakılmayacak

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Malatya’da Referandum Çalışmasında Çalınmadık Kapı Bırakılmayacak
Ankara Arena'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısına katılan Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı,...

Ankara Arena'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısına katılan Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Çalınmadık hiçbir kapı bırakmadan, tutmadık el bırakmadan halkın tamamına giderek bu meseleyi anlatacağız" dedi.

Kahtalı Parti binasında İHA'ya yaptığı açıklamada, Nisan ayında yapılacak referandumda vatandaşların sistem değişikliğini oylayacağını kaydederek, Malatya'nın 716 mahallesinin tamamında etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Parti teşkilatı olarak her yere ulaşıp Anayasa referandum oylaması meselesini anlatacaklarını belirten Kahtalı, "Sayın Başbakanımızın da katıldığı Ankara'da yoğun bir katılımın olduğu bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Malatya'mızdan da yaklaşık 1000 kişilik bir katılım oldu. O heyecanı yaşamak istedik. Çünkü bu bir sistem değişikliği. Türkiye parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçecek nasip olursa. Bütün vatandaşlarımıza hiçbir kapı bırakmadan, hiçbir tutmadık el bırakmadan tamamına giderek bu meseleyi anlatacağız. Bununla da ilgili istişareler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız en ince detayına kadar bu 18 maddeyi orada açıklamış oldu. Biz de inşallah nasip olursa, Malatya'mızda 716 mahallemizin tamamında etkinlikler düzenleyeceğiz. Gerek el broşürleri, gerek duyuru araçları, gerekse de teşkilatımızın tamamının, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın tamamıyla birlikte il SKM'mizin hazırlamış olduğu plan doğrultusunda inşallah bütün vatandaşlarımıza gideceğiz ve bu meseleyi anlatacağız" diye konuştu.

"İnşallah biz de burada bir rekor çıkaracağız"

Kurulduğu günden bugüne Malatya'nın Ak Parti'ye hep sahip çıktığını ve referandumda da önemli bir oy beklediklerini ifade eden Kahtalı, "Ak Parti 2002 yılında girdiği ilk seçimde Türkiye genelinde yüzde 30'larda oy almışken, Malatya'da yüzde 50'nin üzerinde bir destekle kabul gördü. Ondan sonra da her seferinde oylarını arttırarak en son geçen 1 Kasım seçimlerinde de yüzde 68 gibi büyük bir destek vererek Ak Parti'yi Türkiye'de yine iktidar etti. Bu anlamda Malatya'mız ile 2 referandum daha yaşamış olduk. Biri Anayasa referandumu idi. Orada yüzde 75 gibi bir destek vermişlerdi. Diğeri de cumhurbaşkanlığı idi. Orada da sayın cumhurbaşkanımıza yüzde 70'in üzerinde bir destek vermişlerdi. Nasip olursa bu hedeflerimizin daha da üzerinde olacak. Malatyalı hemşerilerimiz her zaman davasına, vatanına, milletine çıkmıştır. Sayın cumhurbaşkanımıza olan sevdası farklı bir il Malatya. Geçen Malatya'da yapılan mitingde oraya gelip sadece o alan içerisinde 90, dışarıdakilerle birlikte 100 bin kişi sayın cumhurbaşkanımızı dinleşmiştir. Cumhurbaşkanımız kendisi de ifade etti, "Malatya'dan rekor bekliyorum" dedi. İnşallah biz de burada bir rekor çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Malatya’da Referandum Çalışmasında Çalınmadık Kapı Bırakılmayacak

Malatya’da Referandum Çalışmasında Çalınmadık Kapı Bırakılmayacak

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