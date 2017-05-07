Malatya’da Salon Sıkıntısı

Haziran ayında Türkiye'de yapılacak Dünya Voleybol Ligi elemelerinin bir ayağının da Malatya'da oynanacağı belirtildi.

Haziran ayında Türkiye'de yapılacak Dünya Voleybol Ligi elemelerinin bir ayağının da Malatya'da oynanacağı belirtildi.

2. Grup'ta yer alacak milli takımın Haziran ayındaki maçlarını Malatya'da oynaması için gerekli girişimlerin yapıldığı, ancak büyük önem taşıyan bu organizasyonun gerçekleşmesinin önündeki tek engelin Malatya'nın yeni spor salonunun maçlara yetişmeme ihtimali olduğu ifade ediliyor.

Şeker arazisindeki yeni spor salonunda gerçekleştirilmesi ön görülen Dünya Voleybol Ligi maçları öncesinde eksiklerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini yetkililere ilettiği öğrenilen Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Malatyalı olan başkanı Akif Üstündağ'ın önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı görüşme yapmak için Malatya'ya geleceği belirtildi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliğinde gerçekleşecek Dünya Voleybol Ligi 2017 Şampiyonası grup eleme maçları 4 Haziran'dan itibaren Türkiye'de oynanacak. Türk Milli takımı, yer aldığı 2. Grup'ta Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hollanda ile Malatya'da karşı karşıya gelecek.

Salonun 25 gün içinde hazır olması gerekiyor

Şeker arazisine yaklaşık 23 milyon TL maliyetle yaptırılan 3 bin kişilik yeni spor salonu tamamlansa da bir türlü yüklenici firma tarafından tamamen bitirilemedi. Salonu inşa eden yüklenici firma teknik aksamlardaki pürüzleri ve çevre düzenlemesini ihaledeki şartnameye uyacak şekilde henüz yerine getiremedi ve kompleksin Malatya Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne devri gerçekleşmedi.