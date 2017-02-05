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Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Malatya'da yaşanan silahlı kavgada olayla ilgili olmayan bir genç vurularak ağır yaralandı.

Malatya'da yaşanan silahlı kavgada olayla ilgili olmayan bir genç vurularak ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir süre önce yaşanan kavganın ardından aracı ile yeniden olay yerine gelen bir kişi araçta pompalı tüfekle çevreye rast gele ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayla ilgisi olmayan Mehmet Ali Taşkın (18), kaldırımda yürürken saçmaların hedefi oldu.

Karnından yaralanan genç olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaçan zanlı kısa süre sonra silahı ile birlikte yakalanırken olay yerinde yapılan inceleme boş kartuşlar bulundu. Olay sırasında cadde üzerinde bulunan 3 ayrı bankaya ait ATM ve işyerlerine de saçmalar isabet etti. Bir aracın da zarar gördüğü olay yerinde polis ekipleri uzun süre delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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