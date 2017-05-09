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Malatya’da Sokaklar Sarı Kırmızıya Boyandı

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Malatya’da Sokaklar Sarı Kırmızıya Boyandı
TFF 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı adayı durumundaki Evkur Yeni Malatyaspor'un pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde şehir...

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı adayı durumundaki Evkur Yeni Malatyaspor'un pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde şehir bayraklarla süslendi.

Kışla Caddesi'nden, İnönü Caddesi boyunca uzanan tüm yollar adeta sarı-kırmızı renge boyanırken, pankartların ortak dilinde ise Süper Lig'e uzanan yolda takıma başarılar dilendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bir uygulamayla pankart astırmak isteyen her esnaf, kulübün hesabına para yatırıyor. Böylelikle hem şehir süslenirken, hem de Yeni Malatyaspor Kulübü'nün kasasına sıcak para giriyor. Belli ölçü ve standartlarda hazırlatılan pankartlar görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde şehrin muhtelif noktalarına asılıyor. Vatandaşlar uygulamayı doğru bulurken, şu ana kadar kulübe 100 farklı iş yeri ve şahıs tarafından bağış yapıldığı öğrenildi. 10 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkmanın eşiğine gelen Evkur Yeni Malatyaspor'un, pazar akşamı oynayacağı Boluspor maçının biletlerinin ise yarından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

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