Malatya’da Terör Operasyonu: 26 Gözaltı

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada PKK/KCK Terör Örgütünün legal görünümlü illegal yapılanmalarından olan ve KHK ile kapatılan...

Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada PKK/KCK Terör Örgütünün legal görünümlü illegal yapılanmalarından olan ve KHK ile kapatılan Çadır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇADIR-DER) üyelerine yönelik Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi. Eş zamanlı olarak 31 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 26 şahısın gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güven ortamının artarak devam etmesi için güvenlik kuvvetlerimizce yasa dışı faaliyet gösteren her türlü hain, bölücü terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele ve operasyonlar devam edecektir. Halkımızın da yürütülen bu mücadeleye bundan sonra da etkin bir şekilde destek vermesi, şüpheli şahıs, araç durumlarda güvenlik kuvvetlerimize haber vermesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.