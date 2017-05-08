Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda satışa hazır 61 pakette toplam 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde yapılan narkotik suçlarla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında Malatya'da 45 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda satışa hazır 61 pakette toplam 335 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken Malatya'da uyuşturucuyla mücadelenin etkin bir şekilde süreceği belirtildi.
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