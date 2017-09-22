Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda toplam 166 adet ecstasy hap, 12 paket halinde 113 gram esrar, 1 adet kurusukı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontroller esnasında durumundan şüphelenilen iki şahsın yapılan üst aramalarında 7 paket halinde yaklaşık 40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.