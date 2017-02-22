Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 8'i tutuklandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 8'i tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 2 kilo 683 gram esrar maddesi ile birlikte 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kartı, 1 adet hafıza kartı, 2 adet av tüfeği ve 2 bin 455 TL'nin ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, geri kalan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliden 5'i adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 8 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.