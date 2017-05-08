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Malatya’da Vakıflar Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

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Malatya’da Vakıflar Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor
Malatya'da Vakıflar Haftası, "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Malatya'da Vakıflar Haftası, "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Vakıflar Haftası" kutlama etkinlikleri kapsamında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki Elazığ, Tunceli ve Malatya illerinde restorasyonu tamamlanan 46 eserin sergilendiği fotoğraf sergisinin açılışı Vali Mustafa Toprak'ın katılımı ile gerçekleşti.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile Soykan Parkı'nda açılan Fotoğraf Sergisini gezen Malatya Valisi Mustafa Toprak burada yaptığı konuşmada," Bugün Vakıflar Haftasını kutlamaya başladık.Bizim en kadim eserlerimiz, medeniyetimiz,kültürümüz zenginliğimizi oluşturuyor.Bu anlamda bir taraftan baktığımızda,kültür medeniyet değerlerimiz bir taraftan kültür medeniyetleri oluşturan insanlarımız ve bir taraftan da kültür medeniyetle insanları geleceğe kavuşturan vakıf eserleri çok önemli.Vakıfların kadim eserleri var.Bizlerde o ecdadımızdan aldığımız ruhu ,eserleri iyi bir şekilde yaşatmanın, yaşamanın ve insanlığa tanıtmanın gayreti içerisindeyiz.Son yıllarda önemli bir şekilde vakıf eserlerimiz onarılıyor.Vakıf eserlerimiz onarıldıkça geçmişteki misyonuna hedefine yönelik olarak çalışmalar var.Vakıf eserlerini vücuda getirmek ne kadar güzelse o vakıf eserlerinin geleceğe, insanlara katkı sağlayacak şekilde teçhiz edilmesi ayrı bir güzellik.Dolayısıyla bunların temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığının temel felsefesi var" diye konuştu

Sergide Arapgir Belediyesi tarafından açılan stantta katılımcılara "Reyhan Şerbeti" ikramı yapıldı.Vali Toprak'ta Arapgir Belediyesi tarafından açılan stantta ziyaret ederek Reyhan şerbeti içti.

Malatya’da Vakıflar Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Malatya’da Vakıflar Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

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