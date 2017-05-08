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Malatya’da Vakıflar Haftası Kutlanıyor

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Malatya’da Vakıflar Haftası Kutlanıyor
8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar Haftası, Malatya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar Haftası, Malatya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu yıl "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" teması ile kutlanacak olan Vakıflar Haftası kapsamında Malatya'da ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Vali Mustafa Toprak'ı makamında kabul etti. Etkinlikler daha sonra bir otelde düzenlenen program ile devam etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Vakıflar Bölge Müdürü Azra Yavaşoğlu, bu yılki temalarının "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" olduğunu ifade ederek "Vakıf tarih boyunca süregelen yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Türklerin İslamiyet öncesinden gelen yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla harmanlanmış gelenekleri, İslamiyetin kabulüyle birlikte semavi değerlerle bütünleşerek vakıf anlayışının ve kültürünün bir medeniyet haline gelmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Vakıflar, Allah rızasını kazanma isteği ile güçlenmiş, sadaka, infak ve hayırda yarışma ile ilgili ayet ve hadislerle Anadolu'da hızlıca yaygınlaşmış ve kurumsallaşmıştır" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Ercan Turan ise vakıfların önemine değinerek "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs temalı 2017 yılı Vakıflar Haftasını kutluyoruz" dedi. Vali Mustafa Toprak'ta vakıflar aracılığı ile çok önemli işler yapıldığını dile getirerek bu yılki Vakıflar Haftası kutlamalarının hayırlara vesile getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Yılmaz'ın "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" paneline geçildi.

Programa, Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Ercan Turan, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Azra Yavaşoğlu, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Hacı Bektaşi Veli Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ve davetliler katıldı.

Malatya’da Vakıflar Haftası Kutlanıyor

Malatya’da Vakıflar Haftası Kutlanıyor

Malatya’da Vakıflar Haftası Kutlanıyor

Malatya’da Vakıflar Haftası Kutlanıyor

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