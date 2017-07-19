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Malatya’da Zincirleme Kaza: 2 Ölü 4 Yaralı

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Malatya’da Zincirleme Kaza: 2 Ölü 4 Yaralı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kisi öldü 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kisi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Arapgir ilçesi Deregezen mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye, güvenlik kuvvetleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralılar Ömer Gülbahar, Özlem Gülbahar, Fatma Gülbahar ve Elif Gülbahar 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya’da Zincirleme Kaza: 2 Ölü 4 Yaralı

Malatya’da Zincirleme Kaza: 2 Ölü 4 Yaralı

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