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Malatya’daki 33 Sanıklı Fetö Davası

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Malatya’daki 33 Sanıklı Fetö Davası
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 33 sanıklı davaya bugün devam edildi.

Malatya'da 13'ü tutuklu 33 sanıklı FETÖ/PDY davası devam etti.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 33 sanıklı davaya bugün devam edildi. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Zekai Işık, Kaan Emre Öztaş, Yucel Yılmaz, Turgut Altın, Turan Canpolat, Halil Kayış, Mehmet Alper Dabağ, Suat Sarın, Muzaffer Erşan, Haşim Oskaloğlu, Gökhan Gökbulut, Osman Çekiç ve İmdat Özçelik hazır bulundu. "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların yerini alması ile başlayan duruşmada ilk olarak dava dosyasına yeni giren belgeler okundu. Daha sonra söz alan tutuklu sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan "ByLock" kullandığı iddia edilen sanıkların görüşmelere ilişkin dosya içeriklerinin temin edilmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 13'ü tutuklu 33 sanık, 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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