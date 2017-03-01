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Malatyalılar Karnavalda 1 Ton Kayısı Dağıttı

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Malatyalılar Karnavalda 1 Ton Kayısı Dağıttı
Avrupa Malatyalılar Federasyonu, Almanya'nın Köln şehrindeki tarihi karnaval geçidine katılarak 1 ton kayısı dağıttı.

Avrupa Malatyalılar Federasyonu, Almanya'nın Köln şehrindeki tarihi karnaval geçidine katılarak 1 ton kayısı dağıttı. Federasyonun Genel Başkan Murat Alabaş ve Köln Malatyalılar Derneği Başkanı Hidayet Yiğit, "Komşunu al gel" kampanyasına destek verdikleri için bu yıl karnavala katılmalarının kendileri için daha da anlam kazandığını ifade etti.

Fahri turizm elçisi gibi çalışan Avrupa'daki Malatyalılar, Rio'dan sonra dünyanın ikinci büyük karnavalı olan Köln'de kayısı kıyafetleri giyerek tek tek paketlenmiş yaklaşık bir ton kayısı dağıttı. Karnavalda kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Genel başkan Murat Alabaş ve Köln Dernek Başkanı Hidayet Yiğit, "Memleketimizin al bayrağıyla yüz binlerce insanın arasından geçmek gurur verici. Burada yaşayan tüm Alman komşularımızı Türkiye'ye davet ettik. Ülkemize bir parça da olsa katkı sunabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

"Amaç Türk turizmine katkı"

Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı Murat Alabaş, Almanya'da "5. mevsim" olarak adlandırılan Köln'deki karnaval geçidinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk turizmine katkı amacıyla yurt dışında yaşayan Türklere yönelik başlattığı "Komşunu al gel" kampanyasına destek verdiklerini belirtti. Karnavala katılan tek Türk derneği olduklarına dikkat çeken Alabaş, "Biz Malatya olsun, Türkiyemizin değişik bölgelerine olsun, Antalyamıza, İstanbulumuza, İzmirimize, Edirnemize Alman dostlarımızı ve komşularımızı getirerek, o güzelliği misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Türkiye ile Almanya arasında kültürel anlamda katkı olsun diye Rio'dan sonraki en büyük karnaval etkinliğine katılıyoruz" dedi.

Malatyalılar Karnavalda 1 Ton Kayısı Dağıttı

Malatyalılar Karnavalda 1 Ton Kayısı Dağıttı

Malatyalılar Karnavalda 1 Ton Kayısı Dağıttı

Malatyalılar Karnavalda 1 Ton Kayısı Dağıttı

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