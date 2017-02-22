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Malatya’nın Yeni Stadı 1 Ay İçerisinde Hazır Olacak

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Malatya’nın Yeni Stadı 1 Ay İçerisinde Hazır Olacak
Malatya'ya yapılan yeni stadın bir ay içinde tamamlanacağı müjdelendi.

Malatya'ya yapılan yeni stadın bir ay içinde tamamlanacağı müjdelendi.

İsmi henüz belli olmayan yeni stadyumda artık sona geldiklerini belirten yüklenici firma yetkilisi Erdoğan Büber, koltuk ve çatı montajı işini bitirmek üzere olduklarını, kalan diğer işlerin de kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

"Burası bizim memleketimiz, kendi işimizi yapıyoruz"

İHA'ya yaptığı açıklamada Malatya'ya oldukça modern bir stat teslim edeceklerini belirten Büber, "Yeni stadımızda çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Stadımız her şeyiyle Malatya'ya yakışır bir stat olacak. Tribün ve çatı montajını bitirmek üzereyiz artık. Diğer işleri de kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Havalar bu şekilde giderse 1 ay içerisinde stadımızı teslim ederiz. Bu önemli yapı en ince ayrıntısına kadar büyük bir ustalık gerektiriyor. Personelimizle birlikte büyük bir özveriyle elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza kimsenin şüphesi olmasın. Burası bizim memleketimiz, dolayısıyla kendi işimizi yapıyoruz burada. Tabi buranın teslimiyle ilgili bir bürokratik süreç var. Bu süreç nasıl işler, ne kadar sürer kestirmek zor. Ancak 1 ay sonra futbol oynanmasına engel teşkil edecek bir durumun olacağını sanmıyorum. Malatyamıza her şeyiyle oldukça modern bir stat teslim edeceğiz İnşallah" diye konuştu.

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