  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Malatyaspor’da Mba, Rahman Ve Ahmet İle Yollar Ayrılıyor

» »
Malatyaspor’da Mba, Rahman Ve Ahmet İle Yollar Ayrılıyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda Sunday Mba, Ahmet Aras ve Rahman Buğra ile yolları ayıracak.

Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda Sunday Mba, Ahmet Aras ve Rahman Buğra ile yolları ayıracak.

Bolu'daki kamp çalışmalarını noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor, 17 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylasında toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Toplamda 28 oyuncuyla gerçekleştirilen kamp sonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bazı oyuncularla ilgili olumsuz rapor vererek, yolların ayrılması talimatı verdiği belirtildi. Sunday Mba, Ahmet Aras, Rahman Buğra gibi oyunculardan kulüp bulmaları yönünde rapor sunduğu öğrenilen Sağlam'ın alt yapıdan ise Taylan Ökke, Fatih Gürden ve Furkan Yiğit'i ikinci etaba götürmeme kararı aldığı belirtiliyor.

Takımdan göndereceği oyuncu sayısını ilerleyen günlerde artıracağı belirtilen Sağlam'ın yeni transferler kampa katıldıkça kalan isimlerle de yolları ayıracağını yönetime ilettiği öğrenildi. Son transfer Dening'in de kampa katılmasıyla birlikte ikinci etap kampında daha çok teknik ve taktik çalışmalara yoğunlaşacağı öğrenilen Malatya ekibinde, yönetimin de transfere hız kazandırması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinde Topuk Yaylası'nda toplanarak, Salı sabahı ilk antrenmanına çıkacak sarı siyahlı takımda Ertuğrul Sağlam'ın istediği 5 nokta transferi kamp sonuna kadar takıma dahil etmek isteyen yönetimin, anlaşmak üzere olduğu iki yıldız ismi hafta içi kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

Başkan Adil Gevrek ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın Bolu'da yaptığı son transfer zirvesinde stoper, defansif orta saha, ofansif orta saha, forvet ve sol bek mevkilerine ilk on bir de oynayabilecek nokta transferlerin yapılması kararı çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evkur Yeni Malatyaspor Transfere Hız Verdi16 Temmuz 2017 Pazar 13:33
  • Malatyaspor’da Mba, Rahman Ve Ahmet İle Yollar Ayrılıyor16 Temmuz 2017 Pazar 13:33
  • Roma, Cengiz Ünder İle 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı16 Temmuz 2017 Pazar 13:18
  • Aykut Kocaman’lı Fenerbahçe Hazırlık Maçlarında Kayıp16 Temmuz 2017 Pazar 13:03
  • İşitme Engelli Kuzenlerinin Sesi Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Kırkpınar Ağası Şahin’in 24 Yıllık Bayrak Geleneği Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Muharrem Usta: “Burak İçin Çin Kulübü İle Anlaşmaya Çalışıyoruz”16 Temmuz 2017 Pazar 10:38
  • 2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşleri Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 10:18
  • Başpehlivanlar Çeyrek Finalde Mücadele Edecek16 Temmuz 2017 Pazar 09:33
  • Fenerbahçe Hazırlık Maçında Olympique Marseille’ya 1-0 Mağlup Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti