Malatya’ya İki Yeni Konuk Evi Yapılıyor

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) öncülüğünde Malatya'ya 2 adet yeni konuk evi kazandırılıyor.

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) öncülüğünde Malatya'ya 2 adet yeni konuk evi kazandırılıyor.

MİAD tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi yanında hasta yakınları için kurulan Konuk Evi, zamanla ihtiyaçlara cevap veremeyince yeni konuk evleri için kollar sıvandı. Dernek Başkanı Yunus Akdaş'ın devreye girmesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne yeni bir konukevinin daha yapılması için girişimler başlatıldı. Projeyi MİAD üyesi iş adamı Şahin Nalbant üstlenirken, çalışmalara da başlanıldı. Bir diğer konukevinin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılması için ise projeler hazırlandı. Her iki projeninde yakında hayata geçirileceğini söyleyen Dernek Başkanı Akdaş, "Konuk Evi'nden önce, hastasının yanında olmak isteyen hasta yakınlarının hali içler acısıydı. Hastanenin çevresinde, kafede veya arabalarının içinde yatıp kalkmaları her duyarlı vatandaş gibi beni de üzüyordu. Malatya'da bu konulara duyarlı çok işadamımız var. Allah'a çok şükür o toprağın yetiştirdiği insanlarımız hayırsever insanlar, bizim kültürümüzün hayırda yarışmak olduğunun farkında olan insanlar. Açıkçası, Konuk Evi fikrini ortaya atınca "İşim çok zor olmadı" desem yeridir. Hemen herkes sahiplendi bu fikri. Nasıl yapılacağını düşündüğümüz zaman çok basit ve hızlı bir şekilde yani 9 ay içinde başlayıp bitirdik. Akabinde de hizmete açtık" dedi.

İlk konuk evinin açıldığı dönemde yılda 45 bin kişinin kalmasını planladıklarını kaydeden Akdaş, "Ama ihtiyaç çoğalınca 65 binin üzerinde vatandaşımız misafir edilmeye başlandı. İnönü ÜniversitesiRektörüProf. Dr.Ahmet Kızılay Hocamız işe başlar başlamaz bu konuyu bize getirdiğinde biz de bunun devamını getirelim dedik. Ben bu düşünceyi kendi içimizde ve hocamızla konuşup yönetim kuruluna getireceğim zaman çok sevdiğim, değerli ağabeyim Şahin Nalbant'a da açtım. Şahin ağabey "Bunu ben yapacağım" dedi. Rektörümüzle benim aramda geçen konuşmanın metnini yönetime sunmadan projemiz daha yolda iken kapıldı. Güzel bir dayanışma aslında ve bu çok güzel bir şey. Şimdi inşallah önümüzdeki sene açarız" ifadelerine yer verdi.

Akdaş, bir diğer konukevi projesinin ise Milletvekili Nurettin Yaşar'ın önerisi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne açmak istediklerini belirterek, "Oradaki başhekim ile gidip sahasına falan baktık. Yönetim kurulu üyelerimiz önümüzdeki ay gidip gerekli çalışmayı yapıp projeyi öyle hazırlayacaklar. İnşallah önümüzdeki sene oraya da başlarız ve Mart-Nisan aylarında bir hayır daha yapmış oluruz. Öyle planlıyoruz inşallah. Hayra giden yolda Rabbim bizi devam ettirsin, herkese de nasip etsin" şeklinde konuştu.

MİAD Konuk Evi'nde askıda oda uygulaması ile bazı hasta yakınlarından ücret de alınmadığını ifade eden Akdaş, "Bir hasta yakını geldiği zaman ekonomik durumuna göre teklifte bulunulabiliyor. Hasta yakınlarından ekonomik durumu iyi olmayanların masrafı da böylece karşılanmış oluyor. Sabahları kahvaltı, akşam çorba veriliyor. Aşağıda bir çamaşırhane var. Orada çamaşırlar yıkanıyor. Kurutulup ütüleniyor. Oranın televizyonu, interneti her şeyi var. Konuk Evi'nin bakımı mümkün mertebe hastaneye yük olmadan bu sistem içinde yürütülmeye çalışılıyor. Hastane de sağ olsun kaloriferini veriyor. Diğer ısıtıcılarını ve giderleri karşılıyor"dedi.

İşadamı Şahin Nalbant" ile Turgut Özal Tıp Merkezine yapacakları konukevinin 101 odalı ve 202 yataklı olacağını dile getiren Akdaş, "Yine bir girişi olacak ve iki konuk evinin tünel ile birbirine geçişi sağlanacak. Diğer projenin çalışmasını henüz bitirmedik. Ama düşüncemiz 60-70 odalı olacak. Çünkü Malatya içinden ve ilçelerinden gelenler olduğu için özellikle yoğun bakımdaki hasta yakınlarının ciddi sıkıntı yaşadığını söylediler. Biz ihtiyaç tespitini hastane yetkililerinden alıyoruz. Biz sadece oraya yardım edeceğiz, hiç para alınmayacak kişilerin kalabileceği bir yer olacak" diye konuştu.