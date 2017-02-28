Malazgirt Anaokulunda Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Adıyaman Malazgirt Anaokulunda tatbikat yapıldı.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Adıyaman Malazgirt Anaokulunda tatbikat yapıldı.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Malazgirt Anaokulunda önce senaryo gereği deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen deprem tatbikatında minik öğrencilere deprem esnasında nelerin yapılması gerektiği ve ne tür davranışlardan kaçınılması gerektiği anlatıldı. Senaryo gereği yapılan deprem tatbikatında minik öğrenciler hızlı ve kontrollü bir şekilde bulundukları sınıfları boşaltarak okul bahçesinde belirlenen güvenilir noktaya geldi.

Yapılan deprem tatbikatı sonrası yangın tatbikatı yapıldı. Yaşanabilecek yangın olaylarına karşı minik öğrencilerin yapmaları gereken konular okul idarecileri tarafından tek tek anlatıldı. Yapılması gereken konuların anlatılması sonrasında bahçede yakılan ateş yangın söndürme tüpleriyle okul görevlileri tarafından söndürüldü.

Senaryo gereği yapılan tatbikatlar hakkında açıklamalarda bulunan Malazgirt Anaokulu Müdürü Mikail Çelik, "Amacımız yaparak, yaşayarak miniklerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bu anlamda il milli eğitim müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Yıl boyunca çeşitli etkinliklerimiz devam edecektir. Bizler çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.