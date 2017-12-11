Malazgirt Belediyesi Personeline İlkyardım Eğitimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi verildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi verildi.

Malazgirt Belediyesi personeline, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 16 saat ilkyardım eğitimi verdi. İlkyardım Eğitmeni Ayşe Gül Biçer tarafından verilen ve 16 saat süren eğitimde, toplam 40 personele "Temel İlkyardım Eğitimi" kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

İlkyardım kursunu düzenleyen Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehim İbek, yönetmelik kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele bu tür eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtti. Malazgirt Belediyesi personeline verilen ilkyardım eğitiminin faydalı olacağını kaydeden Müdür İbek, "Malazgirt Belediyesi personellerine ilkyardım eğitimi vermesi için Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimizden Ayşe Gül Biçer hocamız ile bir protokol imzaladık. 2 hafta süren eğitim seminerlerinin ardından, eğitim alan personelimiz sınava tabi tutularak belgelerini alacaklar. İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz. Toplumun bu konuda bilgili olarak ilkyardım uygulaması çok önemlidir" dedi.