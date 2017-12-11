  • BIST 109.166
  • Altın 153,787
  • Dolar 3,8247
  • Euro 4,5082
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 10 °C

Malazgirt Belediyesi Personeline İlkyardım Eğitimi

» »
Malazgirt Belediyesi Personeline İlkyardım Eğitimi
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi verildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi verildi.

Malazgirt Belediyesi personeline, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 16 saat ilkyardım eğitimi verdi. İlkyardım Eğitmeni Ayşe Gül Biçer tarafından verilen ve 16 saat süren eğitimde, toplam 40 personele "Temel İlkyardım Eğitimi" kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

İlkyardım kursunu düzenleyen Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehim İbek, yönetmelik kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele bu tür eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtti. Malazgirt Belediyesi personeline verilen ilkyardım eğitiminin faydalı olacağını kaydeden Müdür İbek, "Malazgirt Belediyesi personellerine ilkyardım eğitimi vermesi için Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimizden Ayşe Gül Biçer hocamız ile bir protokol imzaladık. 2 hafta süren eğitim seminerlerinin ardından, eğitim alan personelimiz sınava tabi tutularak belgelerini alacaklar. İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz. Toplumun bu konuda bilgili olarak ilkyardım uygulaması çok önemlidir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Tan: Simav’ın Yeni Hastanesi Hayırlı Olsun11 Aralık 2017 Pazartesi 09:58
  • Organik Bebekler, Plastik Oyuncaklara Rakip Oldu11 Aralık 2017 Pazartesi 09:58
  • Asimder Ve Azerbaycan Heyeti Kars Garını Ziyaret Etti11 Aralık 2017 Pazartesi 09:58
  • Olta Balıkçıları Antalya’da Yarıştı11 Aralık 2017 Pazartesi 09:53
  • Başkan Özkan’a Teşekkür Plaketi11 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
  • Malazgirt Belediyesi Personeline İlkyardım Eğitimi11 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
  • Beyazıt Meydan Çalışmaları Havadan Görüntülendi11 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
  • Ağaç Sevgisi Çınarın Üzerine Lokanta Kurdurdu11 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
  • Seferihisar Ve Dikili’ye Baraj Geliyor11 Aralık 2017 Pazartesi 09:43
  • Muş Belediyesi Ek Hizmet Binasının Onarımı Tamamlandı11 Aralık 2017 Pazartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti