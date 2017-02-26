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Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor

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Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor
Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından çarşı merkezi ve ara sokaklarda başlatılan buz kırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından çarşı merkezi ve ara sokaklarda başlatılan buz kırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerine düştüğü Malazgirt'te belediye ekiplerince çarşı merkezi ve ara sokaklarda başlatılan buz kırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Malazgirt Belediyesi ekiplerinin geceli gündüzlü yürüttüğü çalışmalar neticesinde çarşı merkezi ve ara sokaklar buz kütlelerinden temizlenirken, toplanan tonlarca buz kütlesi kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor. Buzların çarşı merkezinden alınması esnaf ve sürücüleri sevindirirken, belediye yetkilileri çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve çalışmalar hakkında Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'ya bilgi verildiğini söylediler.

Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor

Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor

Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor

Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor

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