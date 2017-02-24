Malazgirt Belediyesinden Öğrencilere Kitap Desteği

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından tüm okullardaki 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıtıldı.

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından tüm okullardaki 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıtıldı.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Fatih Ortaokulu ve Pakize Özgen İlk ve Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine, TEOG sınavlarına hazırlık kitapları dağıtarak tavsiyelerde bulundu. Okuldaki derslikleri gezerek kitapları dağıtan Kırlı, burada bir süre öğrencilerle sohbet etti. Başkan Vekili Kırlı, "Bilindiği üzere yaklaşık üç aydır Malazgirt Belediyesi Başkan Vekilliği de yapmaktayım. Bugün sizlere dağıtacağımız kitaplar, tamamıyla Malazgirt Belediyesi olarak veriyoruz. Belediyemizin siz öğrencilerimize yönelik kaynak kitap dağıtımı her zaman olacaktır. Yeter ki siz bu kitapları okuyun ve ilçemizin TEOG sınavlarında başarı oranını yükseltin. Bu başarı oranlarını biz kendimiz için istemiyoruz. Tek düşüncemiz siz değerli öğrencilerimizin daha iyi okullarda okuyup, daha iyi mesleklerde görmek istediğimiz içindir. Sizler önce kendiniz için başarılı olun, sonra sizleri okutan aileleriniz için başarılı olun. Sizler, bizim evlatlarımızsınız. Çok kitap okuyun ve okudunuz kitapları anlamaya çalışın" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, belediye olarak ilçede okuyan tüm 8'inci sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttıklarını ifade etti. Kırlı, "Bugün ilçedeki tüm 8'inci sınıf öğrencilerimize kaynak kitap dağıttık. Bu kitaplarımız, Malazgirt Belediyemiz tarafından karşıladı. Bu kitapları alırken Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 8'inci sınıf öğretmelerimize danışarak ve ortak bir kararla aldık. Aldığımız kitapların bir tanesi soru bankası, bir tanesi de tüm dersler. Sınavlarda öğrencilerimizin başarılı olması için imkânlar ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Malazgirt Belediyesi olarak ilçemizin eğitim çıtasını yükseltmek için imkânları seferber etmeye kararlıyız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, hazırlık kitaplarını ilçe genelindeki 8. sınıf öğrencilerinin hepsine dağıttıklarını belirterek, "Kaynak kitapları Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı bizlere temin etti. Ayrıca sınavlara kadar hafta sonları tüm okullarımızda kurslar verilecektir" diye konuştu.