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Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

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Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Cumhuriyet Savcısı Özgür Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında konuşan Kaymakam Kırlı, bir yıl önce bu ülkenin 15 Temmuz günü FETÖ terör örgütünün hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "İşte bu badireler, milletin idaresinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalamıştı. Özel Hareket Daire Başkanlığına saldırı düzenlenmişti. Boğaz Köprüsünde, ülkemizin birçok bölgesinde bizim halkımızın üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti, "ben halkımın üstüne halk tanımıyorum." Halkımız ne yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti sayesinde çağrısıyla, bu hainlerin tanklarına ve toplarına göğüslerini siper ettiler. Bizim birçok tarihi kahramanlarımız, atalarımız ve dedelerimiz var. Bizim Sultan Alparslan'ımız, Fatih Sultanlarımız var. O hain gecede ne oldu, Ömer Halisdemir'lerimiz oldu, Şerife bacılarımız oldu, Abdullah Tayyiplerimiz oldu. Buradan ismini sayamadığım tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah şifa versin diyorum" dedi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Program, sabah namazına kadar devem etti.

Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

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