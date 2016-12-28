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Malazgirt’te Değerlendirme Toplantısı

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Malazgirt’te Değerlendirme Toplantısı
Muş'un Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, herkesin okuldaki mesaisine vaktinde gitmesini isteyerek, "Bakıyoruz sosyal medyaya, derste olması gereken...

Muş'un Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, herkesin okuldaki mesaisine vaktinde gitmesini isteyerek, "Bakıyoruz sosyal medyaya, derste olması gereken saatte öğretmen selfie yapmış yüklemiş" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve şube müdürleri Emin Yeşilbudak ile Hasan Genç, Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda okul müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul müdürlerinin istekleri ve sıkıntılarıyla yakından ilgileneceğini ifade ederek, ilçe merkezi ve köy okulları için ellerinden gelen tüm gayretleri sarf edeceğini kaydetti. Kaya, "Bildiğiniz üzere ben Antalya'da seminerdeydim. Yaklaşık bir hafta sürdü. Bu toplantımızın bir diğer amacı da, bu seminerde gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı sizlere aktarmak olacaktır. Sevgili arkadaşlarımız, yeni yılda sizlerden daha gayretli ve daha azimli bir çalışma bekliyorum. Herkes okuldaki mesaisine vaktinde gitsin. Bakıyoruz sosyal medyaya, derste olması gereken saatte öğretmen selfie yapmış yüklemiş. Herkes ders saatlerine riayet etsin. Müdürlerimizin talepleri doğrultusunda okullarımızın ne eksiği varsa ivedilikle yerine getirmeye çalışacağız. Çok şükür şimdilik ciddi bir sıkıntımız yok. Siz değerli idarecilerimden isteğimiz, okullarınızdaki eksiklikleri bize bildirmenizdir" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Antalya'daki seminerde yaklaşık bir gün boyunca kendilerine protokol kuralları öğretildiğini ifade ederek, "Bizde çok yakında bu protokol kurallarıyla ilgili bir seminer vereceğiz. Herkes altını üstünü tanısın. Bir okula gittiğimde etrafında okul idarecisinden tutunda hizmetli çalışanına kadar herkes yanımıza geliyor. Belki ben o okul müdürümle özel bir şey konuşacağım. Zaten bir ikinci kişiye ihtiyaç duyarsak ona sen kal veya kalma deriz. Bu kurallara çok dikkat etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Malazgirt’te Değerlendirme Toplantısı

Malazgirt’te Değerlendirme Toplantısı

Malazgirt’te Değerlendirme Toplantısı

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