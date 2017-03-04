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Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor

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Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde 20 yıldır beyaz eşya ve televizyon tamiriyle uğraşan Hikmet Güvenir, vatandaşların işe yaramayacağını düşündüğü elektronik...

Muş'un Malazgirt ilçesinde 20 yıldır beyaz eşya ve televizyon tamiriyle uğraşan Hikmet Güvenir, vatandaşların işe yaramayacağını düşündüğü elektronik parçalardan çeşitli maketler üretiyor. Güvenir'in en büyük isteği ise bu hobi mesleğini yeni kuşaklara aktarabilmek.

Malazgirt ilçesinde Saltukgazi Mahallesinde ikamet eden ve 20 yılı aşkın bir süredir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi çeşitli beyaz ve elektronik eşya tamiri yapan Hikmet Güvenir adlı usta, yaklaşık 15 yıldır maketlerden oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Bu mesleğimin ölmesini istemeyen Hikmet usta, "Ben yaklaşık 20 yıldır çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi çeşitli beyaz ve elektronik eşya tamiri yapıyorum. Kendime ait bu küçük dükkân içerisinde ufak bir atölyem var. Yaklaşık 15 yıldır da maket işine merak saldım. Bu merakım bana yeni bir meslek kazandırdı. Beyaz eşya ve televizyon içerisinden çıkan ve bir daha lazım olmayacağı düşünülen parçaların yardımıyla çeşitli maket araçlar yapıyorum. Tek dileğim bu mesleğimin benimle birlikte mezara gitmemesi. Yetkililere sesleniyorum "Bana imkân verin bende bu mesleğimi gençlere öğreteyim "."ifadelerini kullandı.

"Bu maketlerin tüm parçalarını ben yapıyorum"

Hiş bir parçaya para vermediğini belirten Hikmet usta, "Bu yaptığım maketlerin en önemli özelliği parçaların dışarıdan parayla alınmamış olması, parçalar tamamen atölyede bulunan atık parçalardan oluşuyor. Saç, bakır, çamaşır makinesi boruları, konda, anten gibi birçok parça kullanıyorum. Atölyem de bu ürünleri üretebiliyorum. Tek isteğim en el emeği olan bu ürünleri yapabilecek yeni nesil gençlere öğretmek. "dedi.

Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor

Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor

Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor

Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor

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