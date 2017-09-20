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Malazgirt’te İlköğretim Haftası

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Malazgirt’te İlköğretim Haftası
Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Yıldırım, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı. Burada konuşan Vedat Kaya, "Eğitimin millet hayatındaki yeri, inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağı yakalayabilen ve hatta aşan toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Her alanda yeteneklerine güvendiğimiz bu aziz milletin çocukları, sağlam bir eğitimle çağlar ötesine seslenebilecek sesi okullarımızda bulacak, bu olağanüstü hamleyi gerçekleştirme becerisini okullarımızda kazanacaktır" dedi.

Programın ardından Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Atatürk İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerle toplantı salonunda bir araya gelerek başarılar diledi. Kaymakam Kırlı, ayrıca okul kantinini de denetledi.

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