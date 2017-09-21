Malazgirt’te Orhan Hakalmaz Konseri

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından düzenlenen yaza veda konseri kapsamında sahne alan Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Orhan Hakalmaz,...

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından düzenlenen yaza veda konseri kapsamında sahne alan Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Orhan Hakalmaz, hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı.

Sahne alan Hakalmaz'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde vatandaşlar halay çekerek gönüllerince eğlendi. Malazgirt gibi tarihi bir ilçede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Orhan Hakalmaz, "Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Soner Kırlı'ya çok teşekkür ediyorum. Malazgirt, Türklere Anadolu'nun kapılarını açmış bir yer. Ben de atalarımın ve dedelerimin toprağında olmaktan son derece memnunun. Malazgirt halkı türkülerimize eşlik etti. Beraber eğlendik, türküler söyledik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hep böyle kardeşçe yaşayalım. Konserimize gelen ve bizleri dinleme nezaketinde bulunan tüm Malazgirtli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin sonunda Orhan Hakalmaz'a plaket veren Soner Kırlı ise, "Vatandaşlarımızla unutulmaz bir gece yaşadık. Malazgirt; tarihi ve Anadolu'nun kapılarının açıldığı bir ilçesidir. Anadolu'nun kapılarının açıldığı yerden istedik ki Anadolu türkülerimizle yaza veda konseri düzenleyelim. Orhan Hakalmaz hocamızda bizlere unutulmaz ve türkü dolu saatler yaşattı. Kendisine ve ekibine tüm Malazgirtli kardeşlerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.